Россия и Сирия ведут переговоры о переходе на расчеты в нацвалютах

Россия и Сирия обсуждают переход на расчеты в национальных валютах на фоне развития экономического и торгового сотрудничества между двумя странами, пишут « Известия ».

По словам представителя посольства Сирии в РФ, представители центральных банков Сирии и России ведут встречи и консультации по вопросу принятия национальных валют (сирийской лиры и российского рубля) при проведении финансовых и коммерческих операций.

Отмечается, что страны, оказавшиеся под западными санкциями, стараются избегать расчетов в долларах и вывозить свои активы из Соединенных Штатов и Евросоюза. Эти государства переходят на расчеты в нацвалютах и создают альтернативные платежные системы.

Ранее специалисты России и Ирана завершили работу над интеграцией отечественной платежной системы «Мир» и иранской Shetab. Владельцы карт Shetab смогут снимать рубли в банкоматах РФ с 22 августа текущего года.

Москва и Тегеран подписали соглашение, касающееся ликвидности нацвалют, чтобы облегчить торговлю.