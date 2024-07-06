РФ и Иран интегрировали платежные системы «Мир» и Shetab
Специалисты России и Ирана завершили работу над интеграцией отечественной платежной системы «Мир» и иранской Shetab, сообщает ТАСС.
«Этот проект вступил в операционную фазу», — отметил председатель Центробанка Ирана Мохаммад Реза Фарзин.
Ранее он провел переговоры с главой ЦБ России Эльвирой Набиуллиной. Мероприятие прошло в Санкт-Петербурге.
Владельцы карт Shetab смогут снимать рубли в банкоматах РФ с 22 августа текущего года. В будущем россияне смогут расплачиваться отечественными картами в Иране.
Москва и Тегеран подписали соглашение, касающееся ликвидности нацвалют, чтобы облегчить торговлю.