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РФ и Иран интегрировали платежные системы «Мир» и Shetab

Специалисты России и Ирана завершили работу над интеграцией отечественной платежной системы «Мир» и иранской Shetab, сообщает ТАСС .

«Этот проект вступил в операционную фазу», — отметил председатель Центробанка Ирана Мохаммад Реза Фарзин.

Ранее он провел переговоры с главой ЦБ России Эльвирой Набиуллиной. Мероприятие прошло в Санкт-Петербурге.

Владельцы карт Shetab смогут снимать рубли в банкоматах РФ с 22 августа текущего года. В будущем россияне смогут расплачиваться отечественными картами в Иране.

Москва и Тегеран подписали соглашение, касающееся ликвидности нацвалют, чтобы облегчить торговлю.