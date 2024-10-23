«Ростех» может перестать экспортировать высокотехнологичную продукцию

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что организация может прекратить экспорт высокотехнологичной продукции. Всему виной высокий процент ключевой ставки, сообщает ТАСС .

Речь идет о самолетах, кораблях, ПВО, обо всем, чей срок производства составляет более года. Либо, по словам Чемезова, «надо что-то делать».

«При такой процентной ставке вся прибыль съедается процентами, которые мы вынуждены заплатить банку», — объяснил глава «Ростеха».

Он уверен, что такой уровень ключевой ставки серьезно тормозит развитие промышленности. Предприятиям больше не выгодно пользоваться заемными средствами. Чемезов считает, что в скором времени многие из них обанкротятся.

«Такой рентабельности с более чем 20% я, к сожалению, не знаю ни одного бизнеса», — добавил он.

Ранее российские Воздушно-космические силы получили очередную партию новых истребителей Су-34 от «Ростеха». Чаще всего самолеты используются в зоне СВО для сброса высокоточных боеприпасов, которыми можно управлять в ходе полета.