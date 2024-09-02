Ростех поставил российским войскам несколько истребителей Су-34

Российские воздушно-космические силы получили очередную партию новых истребителей Су-34. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ростеха, в которую входит Новосибирский авиазавод.

Отмечается, что истребители имеют высокие технические характеристики. В бою они выводят из строя солдат противника, а также бронированную технику разных видов. Чаще всего Су-34 используются в зоне СВО для сброса высокоточных боеприпасов, которыми можно управлять в ходе полета.

Истребители разработали в рамках производственной программы 2024 года. Каждая единица техники прошла предварительное тестирование, причем как на земле, так и в воздухе.

Ранее российским войскам передали новую партию самоходных гаубиц «Мальва». Она будет использоваться для уничтожения командных пунктов и бронированной техники противника.