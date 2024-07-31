«Мальва» уже в войсках: ВС РФ получили очередную партию «самоходок»

сегодня в 14:24

В Вооруженные силы РФ поставлена новая партия самоходных гаубиц «Мальва» калибром 152 мм. Это первая колесная гаубица российского производства, созданная на шасси БАЗ с формулой 8×8, сообщает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Ростеха.

Ключевые особенности «Мальвы» — это меньшая, чем у гусеничных гаубиц, стоимость эксплуатации и внушительный запас хода.

Этой «самоходкой» поражают командные пункты и бронетехнику противника, системы ПВО и ракетные комплексы, укрепления и живую силу.

На «Мальве» имеется режим «одновременный огневой налет» — при нем снаряды, выпущенные по разным траекториям и с разной скоростью, поражают цель одновременно.