Рост ЖКХ в феврале 2026 года: как тарифы и потребление увеличили платежи

Государство периодически проводит индексацию тарифов на коммунальные услуги, что ведет к росту платежей. Зимой 2026 года повышение стоимости оплаты жилищно-коммунальных услуг особенно ощутимо — это связано не только с повышением тарифов, но и с ростом потребления ресурсов, заявила РИАМО доцент кафедры государственного и муниципального управления ГУУ Ирина Милькина.

Почему выросли платежи

Индексация тарифов еще летом 2025 года стала заметной для большинства россиян, поскольку рост составил до 15% в зависимости от региона и вида коммунальных услуг. Это означает, что платежи за электроэнергию, водоснабжение, отопление и газ значительно увеличились. Такие изменения были вызваны необходимостью компенсировать инфляцию и повысить качество предоставляемых услуг, говорит эксперт.

Кроме июльской коррекции, было принято решение провести дополнительную индексацию с начала следующего года. Эта мера связана с увеличением налога на добавленную стоимость (НДС), что также повлияло на конечную цену услуг ЖКХ. Размер роста тарифов официально озвучен на уровне 1,7%, что существенно меньше предыдущего увеличения, однако заметно увеличивает общую нагрузку на домохозяйства, констатирует Милькина.

Зимнее повышение затрат бьет по карману россиян

По ее словам, зимой повышение стоимости оплаты ЖКУ особенно ощутимо — это связано не только с повышением тарифов, но и с ростом потребления ресурсов. В частности, горячей воды и отопления. К этому добавляется необходимость уборки территории от снега и утилизации отходов, что дополнительно повышает расходы управляющих компаний и отражается на итоговом счете потребителей.

«Эти факторы делают зимнее повышение затрат особенно чувствительным для семей, вынужденных оплачивать значительные суммы по коммунальным платежам. Кроме того, в январские квитанции, которые должны быть оплачены до 10 февраля, включается перерасчет потребления ресурсов за прошлый год», — отмечает эксперт.

Как снизить платежи по ЖКХ

Одним из способов снизить нагрузку на бюджет, особенно если совокупный доход владельцев квартир ниже установленного в регионе уровня — это получение жилищной субсидии, которая может компенсировать до 50% расходов на оплату коммунальных услуг, объясняет Милькина.

Критерии предоставления субсидий зависят от региональных особенностей, однако общими условиями являются:

· низкий уровень дохода членов семьи относительно прожиточного минимума;

· наличие официального подтверждения доходов (справки о доходах);

· отсутствие задолженности по предыдущим выплатам за квартиру и коммунальные услуги.

Размер субсидии определяется индивидуально и зависит от уровня регионального стандарта предельной стоимости коммунальных услуг, состава семьи и финансовых возможностей каждого конкретного гражданина.

Еще одним из эффективных способов снижения нагрузки по оплате отопления в зимний период является равномерное распределение платежей за данную услугу в течение всего года, а не только в отопительный период. Такой подход существует, например, в Москве. Он быть установлен уполномоченным органом государственной власти субъекта РФ, резюмирует эксперт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.