Российский суд арестовал почти 440 млн долларов активов банка JP Morgan Chase

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Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области арестовал российские активы самого крупного американского банка JP Morgan Chase на 439,5 млн долларов. Иск подал банк ВТБ, сообщает «Коммерсант» .

Также ВТБ просил взыскать с американского банка 200 тысяч рублей судебных расходов. Иск частично удовлетворили на заседании, которое состоялось 22 апреля.

Согласно постановлению арбитражного суда, все открытые на имя JP Morgan Chase Bank N.A. банковские счета арестованы. Также арестованы доли в уставном капитале коммерческого банка «Дж.П. Морган Банк Интернешнл».

17 апреля ВТБ подал иск о взыскании средств, которые были заблокированы после введения западных санкций. На следующий день JP Morgan Chase в Нью-Йорке подал ответный иск, в котором требовал прекратить попытки вернуть денежные средства.