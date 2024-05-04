Дрон-камикадзе ВСУ атаковал село Вергиловка Белгородского района

сегодня в 10:25

Дрон-камикадзе совершил атаку на село Вергилевка, которое расположено в Белгородском районе РФ, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Он упал и взорвался в населенном пункте. К счастью, никто из жителей не пострадал.

Однако в одном частном жилом доме были выбиты окна, а также повреждены две легковушки.

На месте происшествия уже работают сотрудники оперативных служб.