Воспитанники семейного центра «Дмитровский» подарили Андрею Воробьеву кулич

Воспитанники семейного центра «Дмитровский» в ходе встречи с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым подарили ему кулич, который сами испекли.

В центре проживают 124 воспитанника. Все они очень творческие и стараются освоить разные профессии. Ребята выращивают цветы, учатся писать тексты, фотографировать, водить или готовить.

«Мы попали на урок кулинарии, где вместе с ребятами красили яйца и пекли куличи — готовились к Пасхе. Один кулич забрал с собой как подарок от ребят», - рассказал Воробьев в своем Telegram-канале.

Также в центре для ребят есть физиотерапевтические кабинеты с разными видами физиолечения, открыт кабинет биоакустической коррекции головного мозга. Он помогает детям, которые плохо говорят, приобретать определенные разговорные навыки.

В Московской области уже на протяжении 2 лет закрыты все детские дома. Вместо них работают центре, кружки и секции. Также 22 тыс. деток смогли найти своих приемных родителей.

А для детей с особенностями здоровья были открыты 6 семейных центров, в которых живут более 1000 детей-инвалидов.