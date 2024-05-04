Воробьев посетил семейный центр «Дмитровский» и навестил воспитанников

Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил ребят, воспитывающихся в семейном центре «Дмитровский». Здесь живут свыше 120 человек возрасте от 4 до 23 лет с особенностями физического и интеллектуального развития, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Часть детей и подростков находятся в центре постоянно, часть — на дневном пребывании. Для них создали домашние условия, воспитанники живут в уютных комнатах со всеми удобствами.

Пять лет назад Воробьев навещал ребят. Тогда он подарил им щенка, которому дали имя Бонифаций (или просто Боня). Золотистый лабрадор стал настоящим другом для ребят.

По словам главы региона, ему радостно снова видеть ребят, которых хвалят педагоги.

«Мы гордимся вашими успехами, потому что абсолютное их большинство происходит через преодоление, желание, стремление доказать, что я могу это сделать. Хочу поблагодарить ваших педагогов, которые все здесь делают с любовью. Каждый ваш успех и в спорте, и в другой какой-то деятельности — это очень важно». Андрей Воробьев Губернатор Подмосковья

По словам губернатора, в Подмосковье действуют шесть таких семейных центров, где ребята могут получать и образование, и навыки труда. Воробьев рассказал, что особенно приятно видеть, как ребята друг друга поддерживают.

«Я еще с прошлой нашей встречи запомнил ваше братство, взаимопомощь. Это вызывает огромное уважение». Андрей Воробьев Губернатор Подмосковья

11 лет назад в Подмосковье было 44 детских дома, которые закрыли. На их месте сейчас работают школы, детсады, центры психологической помощи, различные кружки. Около 22 тыс. детей-сирот живут с приемными родителями. Тем не менее, есть ребята, которым нужны особая забота и внимание, зачастую круглосуточный медицинский уход. Для них в регионе есть шесть семейных центров. «Дмитровский» является одним из них.

Достижения центра

Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня»

Губернатора встретил Филипп Батенин. В 2019 году он был еще школьником, сейчас юноша уже студент института «Первая Академия медиа» РЭУ Плеханова. Филипп учится на факультете медиакоммуникаций.

Батенину 22 года, к этому возрасту он стал одним из самых известных воспитанников центра. Юноша выступал в роли комментатора и корреспондента на чемпионате мира среди любителей и ветеранов хоккея в Сочи в 2019 году. Помимо этого, он лауреат всероссийских конкурсов «Лучший гид России» и «Лучший радиотелеведущий». Молодой человек сотрудничает со студией местного телевидения, создает репортажи для молодежной редакции, пишет электронную музыку.

Сам Филипп рассказал, что уже заканчивает институт, ему осталось учиться чуть больше полугода. Сейчас он планирует связать свое будущее с журналистикой, но пока не знает, будет это телевидение или радио.

«Мне больше нравится говорить, чем писать. Я по-прежнему живу в Семейном центре. Но в этом году стану его выпускником, буду двигаться дальше», - сказал он.

Вместе с Филиппом ребята показали губернатору, что нового у них появилось за последние пять лет. Воробьева пригласили на урок кулинарии, где учатся готовить что-то вкусное. Ребята красили яйца, выпекали куличи к Пасхе. Один из них подарили главе Подмосковья.

Также воспитанники центра показали, как выращивают цветы. Благодаря этому на территории центра очень уютно. Главным цветком здесь считают фиалку, которую дарят на все праздники – и педагогам, и родителям, и приезжающим гостям.

Гордостью ребят являются музей «Русская изба». Тут собраны едва ли не все образцы народного творчества, которые существуют в Московской области. Дети самостоятельно пытаются их делать, для этого проводят специальный урок. Ребята с удовольствием вышивают, вяжут коврики, плетут корзины из лозы.

За чашкой чая педагоги и воспитанники центра рассказали губернатору о своих достижениях, показали рисунки. В центре помогают волонтерам делать окопные свечи, сухие души, маскировочные сети для участников спецоперации.