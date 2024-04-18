Банки ВТБ и JP Morgan обменялись судебными исками

Российский ВТБ подал иск в суд к JP Morgan Chase, где у первого был открыт корреспондентский счет, сообщает «Интерфакс» .

Американская кредитная организация, в свою очередь, обратилась в суд США с требованием прекратить судебный процесс в России.

Иск ВТБ к девяти структурам JP Morgan Chase был подан 17 апреля в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти. Вместе с этим российская организация направила ходатайство об обеспечении заявления. Также в ВТБ отказались раскрывать подробности подробности иска.

Уже на следующий день суд в Нью-Йорка принял обращение от JPMorgan, который потребовал прекратить усилия ВТБ по взысканию 439,5 млн долларов с заблокированного после введения санкций счета.

В жалобе кредитной организации иск ВТБ назвали «вопиющим нарушением» соглашения о рассмотрении споров в Нью-Йорке. Также отмечается, что американские законы запрещают крупнейшему банку в США выплачивать средства, и при положительном решении суда в России ВТБ может попытаться наложить арест на зарубежные активы.