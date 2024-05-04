В Германии нашли могилу командира подразделения наемников, воевавших в СВО

В Германии нашли могилу командира подразделения наемников, которые участвовали в боевых действиях на Украине, сообщает РИА Новости .

Ликвидированным наемником оказался Штефан Роланд Пури 1986 года рождения. Он на протяжении двух лет участвовал в СВО, однако был убит 13 марта при артударе.

Наемник провел пять лет в немецкой армии и трижды был командировках в Афганистане.

Мужчина был женат, есть сын. Но в 2018 году брак распался. Тогда он пропал из всех социальных сетей. Ушел наемником на Украину в апреле 2022 года.