В Германии нашли могилу командира подразделения наемников, воевавших в СВО
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В Германии нашли могилу командира подразделения наемников, которые участвовали в боевых действиях на Украине, сообщает РИА Новости.
Ликвидированным наемником оказался Штефан Роланд Пури 1986 года рождения. Он на протяжении двух лет участвовал в СВО, однако был убит 13 марта при артударе.
Наемник провел пять лет в немецкой армии и трижды был командировках в Афганистане.
Мужчина был женат, есть сын. Но в 2018 году брак распался. Тогда он пропал из всех социальных сетей. Ушел наемником на Украину в апреле 2022 года.