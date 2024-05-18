Российский суд арестовал активы немецкого Deutsche Bank

Арбитражный суд Ленинградской области частично удовлетворил иск компании «Русхимальянс» и наложил арест на имущество, ценные бумаги и счета Deutsche Bank, сообщает kp.ru .

Ранее компания, которая является оператором проекта по строительству комплекса по переработке газа в Усть-Луге, подала иск к немецкому банку на сумму 22,2 млрд рублей в рамках требований по банковским гарантиям ареста 100% российских «дочек».

Суд принял решение наложить арест на ценные бумаги Deutsche Bank, ООО «Технологический центр Дойче Банк» и ООО «Дойче Банк», недвижимость и денежные средства на сумму 238,61 млн евро.

Ранее стало известно, что европейские банки заплатили в бюджет России в 4 раза больше налогов, чем до начала СВО. По итогам прошлого года крупнейшие банки ЕС перевели свыше 800 млн евро.