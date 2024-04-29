Европейские банки заплатили России в 4 раза больше налогов, чем до СВО

В прошлом году крупнейшие европейские банки, которые работают в РФ, заплатили свыше 800 млн евро налогов в бюджет страны, сообщает «Коммерсант ».

По информации Financial Times, речь идет о Raiffeisen Bank International, Unicredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP. Совокупная прибыль данных кредитных учреждений за год составила более 3 млрд евро, что втрое больше, чем в 2021 году. Из-за скачка прибыльности они заплатили порядка 800 млн евро налогов (в 2021 году было 200 млн евро).

Высокая прибыль банков западных стран в России может говорить о том, что зарубежные компании, продолжающие работать в стране, помогают ей поддерживать финансовую стабильность на фоне введенных западных рестрикций. Свыше 50% налоговых выплат пришлось на Raiffeisen Bank International.

Как пишет газета, иностранные банки оказались в выигрыше не только от роста процентной ставки, но и от санкций в отношении банков РФ. Последние лишились доступа к международным платежным системам, что увеличило привлекательность зарубежных банков для клиентов.