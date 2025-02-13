Российский рынок акций продолжает расти после разговора Путина и Трампа
Рынок российских акций продолжает активно расти после разговора президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа. На увеличение стоимости ценных бумаг повлияло то, что в будущем планируется личная встреча двух лидеров, а также более активные двусторонние контакты, сообщает РИА Новости.
Главный индикатор, индекс Мосбиржи, вырос до максимума с конца мая 2024 года. Акции Сбербанка и «Газпрома» тоже значительно выросли.
Трамп позвонил Путину утром 12 февраля. Между главами государств состоялся длительный разговор.
Ночью 13 февраля Трамп допустил скорое прекращение огня на Украине. Завершения боевых действий политики могут добиться в ближайшее время.