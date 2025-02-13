Российский рынок акций продолжает расти после разговора Путина и Трампа

Рынок российских акций продолжает активно расти после разговора президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа. На увеличение стоимости ценных бумаг повлияло то, что в будущем планируется личная встреча двух лидеров, а также более активные двусторонние контакты, сообщает РИА Новости.