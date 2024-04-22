Российский рынок акций открылся слабым снижением индексов Мосбиржи и РТС. За минуту торгов они просели на 0,1%, сообщает «Интерфакс» .

К 10:01 индекс Мосбиржи был на уровне 3468,6 пункта, а индекс РТС — на 1 172,01 пункта. Цена большей части «голубых фишек» изменилась в пределах 3,3%.

Такая ситуация сложилась из-за внешней сырьевой конъюнктуры — стали дешевле металлы, сорт нефти Brent опустился до 86 долларов за баррель. Также свою роль сыграло давление санкций со стороны западных стран.

Больше всего в цене потеряли акции ПАО «Полюс» (-1,6%). Выше всех поднялись цены на акции АФК «Система» (+3,3%). Курс доллара составил 93,23 рубля.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил, что доллар подорожает до 95 рублей по итогам апрельского налогового периода в РФ. По его словам, евро также прибавит в цене до 101 рубля.