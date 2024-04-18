Финансист назвал дату, когда доллар подорожает

сегодня в 17:48

Финансист Бабин: курс рубля может упасть после 2 мая

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил, что доллар подорожает до 95 рублей по итогам апрельского налогового периода в РФ. По его словам, евро также прибавит в цене до 101 рубля, сообщает Газета.ru .

Бабин уверен, что сейчас ключевая поддержка рубля — это приближение пика платежей по налогам, которые ожидаются 25 апреля и 2 мая. По словам эксперта, многие отечественные компании уже начали продавать валюту, чтобы оплатить налоги.

«Правда, судя по последним неделям, спрос на зарубежную валюту в России остается на относительно высоком уровне», — добавил финансист.

В связи с этим, продолжил Бабин, по окончанию налогового периода он ожидает последовательного падения курса российской нацвалюты.

На торгах Мосбиржи 18 апреля по состоянию на 16:44 доллар США торговался на уровне 93,85 рубля, евро — 100,05 рубля.