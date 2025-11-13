Российские золотые резервы за год выросли до рекорда

За последние 12 месяцев золотые резервы РФ выросли на рекордные 92 млрд долларов, это больше чем за предыдущие четыре года вместе, сообщает РИА Новости .

По данным на 1 ноября этого года, в хранилищах ЦБ РФ было слитков на 299,8 млрд долларов, а годом ранее они оценивались в 207,7 млрд долларов. Так быстро их стоимость не росла ни разу в современной истории.

А с октября 2020 года по октябрь 2024 года резервы страны пополнились на 69 млрд долларов. Это произошло благодаря ралли на рынке золота: цены на металл увеличились в 1,5 раза — до 4 тыс. долларов с 2,7 тыс. за тройскую унцию.

При этом запас золота в России за год немного уменьшился. Он снизился примерно на 3,1 тонны. На 1 октября 2025 года он составлял 74,9 млн тройских унций, или 2329,7 тонны.

Доля золота в резервах РФ на начало ноября была 41,3%. При этом валютная часть международных активов за год повысилась на 0,5%, достигнув 426 млрд долларов.

Ранее СМИ писали, что запасы монетарного золота в международных резервах РФ в сентябре увеличились впервые с начала 2023 года.

