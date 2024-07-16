Российские платежи через «ВТБ Шанхай» не доходят до китайской стороны

Платежи через шанхайский филиал банка ВТБ перестали доходить до китайских поставщиков, сообщает « Коммерсант » со ссылкой на издание « Ведомости ».

Российские бизнесмены, сотрудничающие с Китаем, столкнулись с очередной проблемой. Так, примерно с 20 июня платежи через «ВТБ Шанхай» перестали доходить до местных организаций. В сам филиал деньги поступают, но дальше перестают идти.

Как сообщают сотрудники группы ВТБ, проблемы связаны с обновлением платежного софта. В банке обещают ускорить этот процесс и завершить к 17 июля.

А партнер фирмы ProLegals Светлана Громадская отметила, что причина связана с приостановкой зачисления юаневых платежей, поступающих из российского банка. По ее словам, из-за санкций, наложенных на Мосбиржу, ВТБ сейчас заново настраивают маршруты транзакций с Китаем.

Ранее стало известно, что индекс Мосбиржи стал ниже 2900 пунктов впервые с 21 июня 2023 года. Он достиг отметки в 2893,2 пункта.