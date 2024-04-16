Российские компании смогут открывать депозиты в рупиях

Сбер позволит компаниям из РФ открывать депозиты в рупиях со ставкой 5,11%

Компании из РФ смогут открыть депозит в рупиях с максимальной ставкой 5,11% при пополнении счета в Сбере на сумму от 60 млн долларов на срок от года, сообщает РБК .

Новая возможность позволит российскому бизнесу получать дополнительный доход. В прошлом году владельцы компаний столкнулись с трудностями, когда в индийских банках «зависли» рупии.

Рупия считается одной из самых стабильных валют Азиатско-Тихоокеанского региона. Зампред Сбербанка Анатолий Попов считает, что возможность открыть депозитный счет в рупиях будет пользоваться спросом.

Ранее стало известно, что Сбер планирует купить две онлайн-школы. Предварительно, аналитики оценивают сделку в 7 млрд рублей.