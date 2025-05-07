сегодня в 11:42

Российские инвесторы не могут вернуть деньги, вложенные в «Россграм»

Инвесторы из России хотят вернуть миллионы, которые были вложены в отечественный аналог Instagram* — «Россграм». Его рекламировали как замену иностранной социальной сети, сообщает SHOT .

Бизнесвумен из Санкт-Петербурга Екатерина на протяжении года судится с создателем «Россграма» Кириллом Ф. Она вместе с супругом инвестировала в проект 4 млн рублей. Инвесторам должны были предоставить долю в размере 10%.

При этом «Россграм» функционировал с перебоями. Доходы от работы вообще отсутствуют. О том, куда отправляются инвестированные средства, информация не предоставляется.

«Россграм» владеет компания «Айти Истории». Ее создал Кирилл Ф. В 2024 году фирма заработала 12 тыс. рублей.

Екатерина требует у Кирилла Ф. вернуть 4 млн рублей и проценты за использование средств — примерно 600 тыс. руб.

* Принадлежит компании Meta*, которая внесена Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов, и запрещена на территории России.