Российские банкноты вошли в топ-5 самых защищенных в мире

Финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин заявил, что российские купюры входят в пятерку самых защищенных в мире банкнот, сообщает РИА Новости .

«Совершенно очевидно, что российский рубль как купюра по уровню защиты входит в пятерку лучших», — сказал аналитик.

Эксперт добавил, что возглавил топ-5 самых защищенных купюр швейцарский франк. Следом идут евро и австралийский доллар. Помимо этого, высоко защищен кенийский шиллинг и российский рубль.

Родин добавил, что в некоторых зарубежных странах для повышения уровня защиты банкноты делают из полимера. В России же для изготовления купюр используют хлопковую бумагу. Несмотря на это, российские банкноты входят в число пяти наиболее защищенных купюр в мире.

Ранее издание Bloomberg назвало рубль самой крепкой валютой в мире. По данным агентства, российская валюта в 2025 году продемонстрировала самое сильное укрепление к доллару с 1994 года.

