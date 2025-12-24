сегодня в 20:53

Bloomberg: рубль стал самой крепкой валютой в мире

Российский рубль в этом году продемонстрировал самое сильное укрепление к доллару с 1994 года. По данным Bloomberg, он опередил все остальные валюты в этом, сообщает ТАСС .

По данным агентства, рубль оказался одним из самых прибыльных мировых активов. Его смогли обойти только платина, серебро, палладий и золото.

За этот год российская валюта укрепилась на 45%. Сейчас курс составляет 78 рублей за доллар.

По данным Bloomberg, рубль укрепился в результате снижения спроса на иностранную валюту в России. Также россияне стали выбирать активы в рублях из-за текущей денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ РФ.

Ранее глава «Сбера» Герман Греф пожаловался на слишком крепкий рубль. Он озвучил диапазон, который считает равновесным для российской экономики — 98–105 рублей за доллар.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.