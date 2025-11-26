Греф пожаловался на слишком крепкий рубль

Глава «Сбера» Герман Греф считает текущий курс рубля завышенным. Во время выступления на конференции Domclick Digital Day банкир озвучил диапазон, который считает равновесным для российской экономики — 98–105 рублей за доллар, сообщает РБК .

«Это тот курс, который должен был бы быть при нормализации рынка и который бы устроил, собственно говоря, экспортеров и помог бы импортерам с точки зрения создания естественного барьера на границе», — пояснил глава крупнейшего российского банка.

Эти заявления прозвучали на фоне недавнего прогноза экс-руководителя банков ВТБ24 и «Открытие» Михаила Задорнова, который предупредил, что новые санкции против «Роснефти» и «Лукойла» негативно повлияют на рубль уже в начале 2026 года.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявляла, что при окончании конфликта на Украине рубль укрепится — остановка боевых действий подействует в качестве дезинфляционного фактора.

До этого Греф предрек «революцию революций» в сфере искусственного интеллекта.

