Российские банки заняли более четверти рынка платежей в Европе

Пять российских банков провели более 27% от числа безналичных платежей в Европе

Пять крупнейших российских банков в прошлом году провели более 55 млрд операций по оплате товаров по картам. Это 27,9% от общего числа безналичных платежей в Европе, сообщает РБК .

Согласно отчету компании Nilson Report, только через Сбербанк провели 47 млрд платежей по картам. Этот результат больше показателей 2022 года на 11%. Банк превысил показатели ближайших конкурентов в 4 раза.

Через Альфа-банк провели 2,24 млрд платежей, через ВТБ — 2,18 млрд, через Т-банк (бывший «Тинькофф») — 1,93 млрд, «Газпромбанк» —1,65 млрд. «Промсвязьбанк» и «Русский стандарт» также входят в перечень, но их показатели намного меньше.

В топ-25 самых крупных онлайн-эквайеров в Европе входят еще 6 банков России. На третьем месте — Сбербанк, на 8-м — Т-банк, на 11 месте — Альфа-банк. ВТБ на 14 месте, Газпромбанк — на 20, «Русский стандарт» — на 23. При этом почти все российские банки из списка Nilson Report находятся под западными санкциями.