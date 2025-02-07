Российские банки выплатили кешбэка на 300 млрд рублей в 2024 году

По итогам прошлого года крупнейшие российские банки предоставили своим клиентам возврат денежных средств в виде кэшбека в размере около 300 млрд рублей. Это в полтора раза превышает показатели 2023 года, сообщает Frank Media .

Как пишет газета «Ведомости», банки объясняют увеличение объемов выплат расширением спектра своих программ лояльности, увеличением клиентской базы, а также ростом расходов, связанных с использованием дебетовых карт.

Клиенты Сбербанка по итогам 2024 года были получили более 179 млрд бонусов «СберСпасибо», что на 17% превышает аналогичный показатель за позапрошлый год. При этом объем списанных бонусов достиг 186 млрд рублей, увеличившись на 38%.

В экосистеме Т-банка клиентам было начислено более 90 млрд рублей в виде кешбэка, причем свыше 10 из них были получены за покупки, совершенные через сервис T-Pay. Промсвязьбанк увеличил количество начисленных баллов на 50%, до 3,6 млрд. Теперь клиенты могут обменивать их на рубли в соотношении 1:1 с помощью приложения.

Совкомбанк выплатил 3,9 миллиарда рублей в качестве кешбэка, что на 10% больше, чем в 2023 году. ВТБ не предоставил данные о выплатах за 2024 год, но сообщил о росте на 83% по сравнению с предыдущим годом. До мая текущего года банк начислял кешбэк в виде мультибонусов, после чего перешел на рублёвые выплаты.

Кроме того, Совкомбанк выплатил 3,9 млрд рублей кешбэка (+10% за год). В ВТБ не раскрыли данные по итогам прошлого года, однако отметили, что выплаты выросли на 83% по сравнению с 2023 годом.

Ранее эксперты дали прогнозы по ключевой ставке Банка России. После заседания совета директоров, которое состоится 14 февраля, регулятор объявит ключевую ставку как минимум на ближайший месяц.