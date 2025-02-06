До 23%: эксперты дали прогнозы по ключевой ставке ЦБ РФ

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая заявила, что Центробанк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 21%, но нельзя исключать рост до 22-23%, сообщает «Секрет фирмы» .

«После декабрьского заседания нельзя исключать никаких сюрпризов. Если логика принятия решений Банком России больше не будет меняться, то наиболее вероятным представляется сохранение ключевой ставки», — в свою очередь заявила старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк.

Кроме того, по мнению экспертов, уменьшение выдачи кредитов в декабре может показать Центробанку, что ставка уже достаточно высока. Ее поднятие может негативно повлиять на общеэкономический рост. С другой стороны, последние недели показывают, что цены остановили рост, рубль перестал слабеть.

14 февраля Банк России должен объявить ключевую ставку как минимум на ближайший месяц. В декабре он, вопреки многочисленным прогнозам, не стал ее повышать.