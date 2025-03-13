Российские банки придумали способ блокировки денег для борьбы с мошенниками

Российские банки попросили у ЦБ РФ предоставить им возможность замораживать деньги на счету получателя в случае, если есть подозрения в том, что перевод средств со стороны отправителя может быть мошенническим. Соответствующее письмо Национальный совет финансового рынка (НСФР) отправил в регулятор, инициативу рассмотрят, сообщает РБК .

Банки просят разрешить им замораживать переведенные деньги на счету получателя на сутки в случае, если сумма в промежутках от 10 тыс. до 50 тыс. рублей. На два дня материальные средства заблокируют, если размер перевода больше 50 тыс.

Если за это время выяснится, что деньги отправили получателю без разрешения отправителя, то средства ему вернутся. Пожаловаться на это отправитель может в отделении банка.

При наличии заявления от пострадавшего, банки смогут блокировать все деньги на счете получателя. Помимо этого, предлагается ввести запрет на 30 суток на закрытие счета или вывод средств на иные счета. Он заработает в случае выявления нарушений.

Ранее пенсионер в Москве отправил на «безопасный счет» мошенников около 10 млн рублей.