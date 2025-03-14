Российские акции показали резкий рост после слов Трампа о разговоре с Путиным

Резкий рост российских акций произошел после слов президента США Дональда Трампа о хорошем и продуктивном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает Profinance.ru .

Трамп неожиданно заявил, что 13 марта пообщался с Путиным. Он отметил, что диалог с главой государства указал на хорошие перспективы разрешения украинского конфликта.

Американский президент подчеркнул, что украинские войска находятся в плачевном состоянии в Курской области. Он заявил, что буквально просил Путина пощадить ВСУ.

Накануне с российским лидером общался спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф. Он предоставил президенту дополнительную информацию. В свою очередь Путин через Уиткоффа передал «дополнительные сигналы» для Трампа.