Российские акции показали резкий рост после слов Трампа о разговоре с Путиным
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Резкий рост российских акций произошел после слов президента США Дональда Трампа о хорошем и продуктивном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает Profinance.ru.
Трамп неожиданно заявил, что 13 марта пообщался с Путиным. Он отметил, что диалог с главой государства указал на хорошие перспективы разрешения украинского конфликта.
Американский президент подчеркнул, что украинские войска находятся в плачевном состоянии в Курской области. Он заявил, что буквально просил Путина пощадить ВСУ.
Накануне с российским лидером общался спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф. Он предоставил президенту дополнительную информацию. В свою очередь Путин через Уиткоффа передал «дополнительные сигналы» для Трампа.