Россияне ждут дешевых кредитов, но ставки снова отодвинули большие покупки

На рынке потребительского кредитования сформировался значительный отложенный спрос: часть россиян в период высоких ставок отказалась от крупных покупок и рассчитывала вернуться к кредитам после снижения стоимости займов. Однако сентябрьское решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 14% вновь отодвинуло ожидания заемщиков, сообщила РИАМО директор по контенту и аналитике «Выберу.ру» Ирина Андриевская.

«Окно возможностей» в виде более выгодного кредитного «ценника», по оценке эксперта, может открыться не раньше первого-второго квартала 2027 года — при условии, что регулятор продолжит снижать ключевую ставку.

Именно поэтому потенциальные заемщики сейчас оказываются перед выбором: брать кредит на нынешних условиях или ждать возможного изменения денежно-кредитной политики.

При этом полностью рынок кредитования не остановится. Людям по-прежнему нужны деньги на крупные покупки, ремонт, автомобили и другие расходы. Но высокая стоимость займа заставляет потребителей тщательнее рассчитывать будущие платежи.

По оценке Андриевской, надежды на быстрый осенний «ставкопад» после решения ЦБ не оправдались. В результате часть спроса остается отложенной и может вернуться на рынок после появления более комфортных ставок.

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