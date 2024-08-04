Россияне все чаще не справляются с обслуживанием долгов из-за бума кредитования

Из-за роста популярности розничного кредитования жители России все чаще попадают в ситуации, когда не могут обслуживать долги, сообщает Центробанк РФ в опубликованном информационном бюллетене.

Физические лица в стране все чаще берут займы. На фоне этого увеличивается количество россиян, которые реструктуризируют долги.

Во II квартале 2024 года количество заявок на изменение условий кредита выросло на 21% по сравнению с первыми тремя месяцами — до 915 тыс. При этом займов за тот же период россияне стали брать всего на 6,3% больше.

Ранее сообщалось, что повышение ключевой ставки Центробанка может быть выгодно некоторым физическим и юридическим лицам в России. От этого выиграют, прежде всего, банковские вкладчики и российские экспортеры.