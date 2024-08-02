Названы категории граждан и бизнеса, которым выгодно повышение ставки ЦБ

По его словам, вкладчики получают прямую выгоду от повышения ставки рефинансирования ЦБ, так как их вклады становятся более прибыльными. Регулятор увеличивает ключевую ставку, что ведет к росту процентов по банковским депозитам.

«Также повышение ставки делает национальную валюту более дорогой по отношению к иностранным, что выгодно экспортерам, так как они получают больше рублей за свою продукцию, продающуюся за рубежом. Повышение ставки помогает ЦБ контролировать инфляцию и удерживать экономику», — комментирует эксперт.

Однако повышение ставки делает кредиты дороже, что снижает спрос на кредитование и может ограничить возможности для развития бизнеса и потребительских расходов, отмечает Деев.

Понятно, что повышение ставки — это не всегда приятный процесс, но он может быть необходим для стабилизации экономики и удержания инфляции под контролем, резюмирует он.