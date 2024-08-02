Названы категории граждан и бизнеса, которым выгодно повышение ставки ЦБ
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Среди основных категорий граждан, которым выгодно повышение ключевой ставки ЦБ, можно назвать банковских вкладчиков и российских экспортеров, сообщил РИАМО руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.
По его словам, вкладчики получают прямую выгоду от повышения ставки рефинансирования ЦБ, так как их вклады становятся более прибыльными. Регулятор увеличивает ключевую ставку, что ведет к росту процентов по банковским депозитам.
«Также повышение ставки делает национальную валюту более дорогой по отношению к иностранным, что выгодно экспортерам, так как они получают больше рублей за свою продукцию, продающуюся за рубежом. Повышение ставки помогает ЦБ контролировать инфляцию и удерживать экономику», — комментирует эксперт.
Однако повышение ставки делает кредиты дороже, что снижает спрос на кредитование и может ограничить возможности для развития бизнеса и потребительских расходов, отмечает Деев.
Понятно, что повышение ставки — это не всегда приятный процесс, но он может быть необходим для стабилизации экономики и удержания инфляции под контролем, резюмирует он.