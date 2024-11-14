Россияне стали меньше денег тратить на книги

Общий средний чек покупки книг с января по октябрь 2024 года снизился и составил 633 руб. Годом ранее он был 938 руб., сообщили РИАМО в банке «Русский стандарт».

По информации кредитной организации, покупать учебную и художественную литературу россияне предпочитают во время личных визитов в магазины, перебирая их на книжных полках. На офлайн-покупки книг пришлось 53% от всех таких операций по картам банка, а на онлайн-платежи — 47%.

При этом интерес к онлайну заметно растет. Согласно статистике банка, за 10 месяцев 2024 года число интернет-покупок книг выросло на 50% относительно аналогичного периода 2023 года. Офлайн-покупки, напротив, показали снижение — на 32% по сравнению с прошлым годом.

Примечательно, что общий средний чек покупки книг с января по октябрь 2024 года снизился и составил 633 руб. (годом ранее он был 938 руб.). При этом в офлайне средняя сумма такого платежа выше, чем в онлайне — 835 руб. против 402 руб. соответственно.

Интересный факт: чаще всего книги покупают россияне 41-50 лет на средний чек в 655 руб. На втором месте по числу покупок — клиенты 51-60 лет со средним чеком в 634 руб. На третьем — россияне 31-40 лет со средним чеком в 655 руб.