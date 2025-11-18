Россияне стали больше тратить денег на кино

С наступлением осени средний чек за визит в кино вырос на 34% (до 1 774 руб.) относительно лета, сообщили РИАМО в банке «Русский Стандарт».

По данным финансовой организации, средний чек платежа по картам вырос до 1 774 руб. с прошлого лета, когда средний чек был 1 326 руб. Весной 2025 года он был 1 438 руб., а зимой 2024-2025 — 1 483 руб. В статистику вошли не только платежи за билет, но и покупки традиционного перекуса: попкорна, напитков, комбо-наборов и прочего.

На офлайн-платежи в кассовых зонах кинотеатров, согласно статистике банка, пришлось 75% от всех таких операций осенью текущего года. А 25% — на онлайн-покупки, благодаря которым можно, не выходя из дома, выбрать место в зале, удобное время сеанса, добавить в платеж комбо-набор и пр. Предшествующим ему летом доля была аналогичной. Весной — 76% против 24% в пользу офлайна. При этом зимой, когда в морозную погоду лишний раз не хочется выходить из дома, на онлайн-платежи приходилась самая большая среди остальных сезонов доля — 30% против 70% у офлайна.

При этом платежи на более высокие средние чеки за визиты в кино у россиян в онлайне. Так, средняя сумма такого платежа по картам банка осенью 2025 года в онлайне выше, чем в офлайне — 1 956 руб. против 1 714 руб., соответственно.

Согласно статистике банка, самые частые гости в кино — россияне 41-50 лет. На них приходится 35% от общего числа платежей за визиты в кино по картам банка осенью 2025 года. Далее идут клиенты 31-40 лет (23%), 51-60 лет (19%) и россияне 21-30 лет (11%).

