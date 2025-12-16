Россияне сокращают покупки книг в книжных магазинах и переходят на маркетплейсы

Аналитики фиксируют интересный тренд: вырос спрос на онлайн-покупки книг, в результате чего впервые по числу таких платежей онлайн опередил традиционные покупки в книжных магазинах. Средняя сумма покупки книги в офлайн-магазине выше, чем в онлайн — 869 руб. против 332 руб. соответственно, рассказали РИАМО в банке «Русский стандарт».

В кредитной организации рассказали о растущем спросе на онлайн-покупки книг. Приобретение книг офлайн, как отмечают в 2025 году эксперты книжного рынка, в разных российских городах постепенно сокращается на фоне растущей популярности маркетплейсов, где можно с доставкой заказать любую художественную или учебную литературу.

54% от всех таких операций по картам банка «Русский стандарт» за 11 месяцев 2025 года пришлось на онлайн-покупки книг, а 46% — на офлайн. При этом годом ранее с долей в 53%, напротив, лидировал офлайн. У онлайн же было 47%, рассказали в банке.

В офлайн россияне покупают книги реже, но на более высокие средние чеки: средняя сумма покупки книги в магазине выше, чем в онлайн — 869 руб. против 332 руб. соответственно.

Общий средний чек на них снизился до 580 руб. с 634 руб. годом ранее, отметили аналитики банка.

Пик по числу покупок книг (в онлайн и в офлайн) с начала текущего года пришелся на новогодний январь (средний чек — 523 руб.). На втором месте — месяц подготовки к старту учебного года — август (678 руб.), на третьем — март (565 руб.).

