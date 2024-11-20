Россияне решили «разморозить» почти 50 млрд рублей средств накопительной пенсии

Россияне заявили к переводу в программу долгосрочных сбережений (ПДС) 48,1 млрд рублей средств накопительной пенсии. Эти деньги уже в следующем году окажутся на личных ПДС-счетах в СберНПФ, сообщили РИАМО в СберНПФ.

На начало ноября 1,75 млн человек вступили в ПДС. При этом 1,3 млн из них формируют долгосрочные сбережения в СберНПФ и уже суммарно вложили в программу 74,3 млрд рублей.

Благодаря программе долгосрочных сбережений (ПДС) россияне копят с прибавкой от государства и налоговыми льготами. На ПДС-счёт можно также перевести средства накопительной пенсии. Так сумма сбережений станет больше. Каждый пятый участник программы в СберНПФ заявил к переводу на личный счёт средства накопительной пенсии, причём на страховую пенсию это не повлияет: её выплатят с учётом баллов и стажа.

«Сегодня Совет Федерации рассмотрит закон, который на месяц продлит россиянам возможность „размораживать“ свои средства накопительной пенсии с помощью программы долгосрочных сбережений. Мы приветствуем данную инициативу, и рады, что теперь успеем помочь большему числу людей, которые захотят направить эти средства на личный счёт. Интерес подтверждает и наша статистика: в октябре–ноябре россияне ежемесячно открывают 200 тыс. договоров ПДС в СберНПФ. Это вдвое больше аналогичного показателя третьего квартала», — отметил старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.

По его словам, россияне не только переводят в программу средства накопительной пенсии из государственной пенсионной системы, но и сами пополняют ПДС-счета, чтобы получить софинансирование от государства.

«Люди отправили в ПДС-копилки в СберНПФ 26,2 млрд рублей собственных средств. Благодаря этому уже в 2025 году им поступит софинансирование от государства. Уверен, такой подход позволит комфортно сформировать личные сбережения и повысит финансовую стабильность», — сказал эксперт.

В рейтинге по количеству открытых ПДС-копилок лидируют Москва и Московская область (174 тыс. договоров), Санкт-Петербург и Ленинградская область (52 тыс.), Краснодарский край (50 тыс.), Пермский край (45 тыс.) и Нижегородская область (42 тыс.).

Участникам программы долгосрочных сбережений в СберНПФ также доступен вклад «Забота о будущем» под 25% годовых. Повышенная ставка сработает только при пополнении программы. Если её ещё нет — можно открыть. Пополнить ПДС нужно на сумму вклада или больше. Минимальная сумма открытия вклада — 50 тыс. рублей. Оформить его можно в любом отделении Сбера.