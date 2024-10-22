Россияне не готовы к длинным вкладам, несмотря на большие проценты

Вкладчики пока не готовы к длинным горизонтам планирования, поэтому сейчас наблюдается переток клиентов в сегмент среднесрочных вкладов — от 6 до 12 месяцев, сообщила РИАМО директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская.

В условиях высокой неопределенности и вариативности сценариев развития экономики российские банки разделились в своих стратегиях привлечения на две группы, отмечает она.

«Разумеется, все заинтересованы привлекать деньги населения на длинный срок. Но на практике одни игроки назначают максимальные ставки в 21-22% на вклады со сроками хранения от полугода до года, а другие готовы платить вкладчикам больше 20% по трехлетним депозитам. Добавим, гораздо меньше тех, кто назначает высокие ставки на краткосрочные вклады — 1-3 месяца», — говорит эксперт.

По ее мнению, сами вкладчики все-таки не готовы к длинным горизонтам планирования. Поэтому эксперты финансового маркетплейса наблюдают переток клиентов в сегмент среднесрочных вкладов (от 6 до 12 месяцев), где, по оценкам «Выберу.ру», больше половины банков установило максимальные ставки — 20-21%.