Россияне начали избавляться от кредитных карт

Число кредитных карт на руках у населения сократилось на 2 миллиона за месяц

В апреле количество кредитных карт на руках у населения значительно снизилось, хотя банки продолжали их активно выдавать. За месяц у заемщиков на руках карт стало меньше на 2 миллиона, сообщает «Коммерсант» .

Данные БКИ «Скоринг Бюро» показывают, что в прошлом месяце количество кредиток на руках у заемщиков составило менее 91 млн штук. За 30 дней оно снизилось почти на 2 миллиона и ознаменовалось самым сильным падением за последние несколько лет.

При этом тотальное падение произошло даже несмотря на то, что банки продолжали активно выдавать карты. За апрель их получили 2,3 млн человек. Одновременно банки начали кампанию по увеличению лимитов для качественных заемщиков.

Ранее директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова Константин Ордов отметил, что банки заметно повысили комиссии за снятие средств с кредитных карт в 2024 году из-за того, что россияне стали чаще пользоваться кредитками. При этом операции по ним стали более рискованными с точки зрения комплаенса*.

* Банковский комплаенс – инструмент анализа и контроля, нацеленный на проверку действующего или потенциального клиента на предмет благонадежности и реальности деятельности.