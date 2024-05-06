Экономист Ордов назвал причину повышения комиссий по кредитным картам
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Банки заметно повысили комиссии за снятие средств с кредитных карт в 2024 году из-за того, что россияне стали чаще пользоваться кредитками, а операции по ним стали более рискованными с точки зрения комплаенса, сообщил РИАМО директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова Константин Ордов.
Ранее стало известно, что Центробанк РФ прорабатывает механизмы ограничения комиссии за снятие средств с кредитных карт.
Регулятор признает обоснованность взимания банками рыночной комиссии за данную операцию, однако когда ее размер превышает определенный уровень, это расценивается как получение сверхприбыли.
«Комиссия 1-2% за снятие наличных с кредитки еще приемлема, а 5% — это необоснованно дорого. Банки хотят нажиться, переоценив риски», — прокомментировал Ордов.