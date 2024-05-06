Банки прячут сверхприбыль за счет комиссий за снятие наличных с кредиток

Банк России занят разработкой мер по ограничению размера комиссионных сборов, взимаемых кредитными организациями при снятии денег с кредитных карт. Об этом сообщают «Известия» .

Регулятор признает обоснованность взимания банками рыночной комиссии за данную операцию, однако, когда ее размер превышает определенный уровень, это расценивается как получение организацией сверхприбыли.

В такой ситуации излишняя доходность должна учитываться в составе полной стоимости кредита. В связи с этим Центробанк прорабатывает механизмы, направленные на предотвращение подобной практики среди кредитных организаций. В пресс-службе регулятора уточнили, что на данный момент рыночные комиссии не включаются в расчет полной стоимости кредита.

Представители ЦБ отметили, что наблюдаются случаи злоупотреблений со стороны отдельных банков, которые пытаются «спрятать» сверхдоходы по кредитным картам в виде завышенных комиссий при снятии наличных. Именно поэтому регулятор работает над мерами по ограничению подобных практик в банковском секторе.