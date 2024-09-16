Россияне могут оформить единовременную выплату из маткапитала на «Госуслугах»

У россиян появилась возможность оформить единовременную выплату из маткапитала на «Госуслугах», сообщается на сайте министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

В ведомстве отметили, что услуга доступна, если на счету маткапитала осталось до 10 тыс. рублей. Кроме того, должны быть завершены все остальные запланированные выплаты, например, на ребенка до 3 лет.

При выполнении этих условий существует возможность получить неиспользованные средства в виде единовременной выплаты. При этом деньги можно потратить на любые цели.

Соответствующее заявление нужно подать на «Госуслугах». После решения о назначении выплаты придет уведомление от Социального фонда России. Средства поступят на счет в течение 5 рабочих дней.