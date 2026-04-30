Россияне бросились скупать обогреватели на фоне похолодания и снега

За последнюю неделю апреля продажи обогревателей в РФ увеличились на 32% по сравнению с предыдущей неделей, сообщил РИАМО руководитель по развитию бизнеса ТВ/АВ и бытовой техники «Авито» Александр Праздников.

Он уточнил, что причиной роста покупок этого товара послужило резкое похолодание и снегопады, которые прошли во многих регионах страны.

Рост продаж отопительных приборов при этом год к году составил 18%. Продажи тепловентиляторов за неделю повысились на 75%, а за год — более чем в два раза. Масляные обогреватели за неделю стали покупать на 27% чаще и на 43% чаще год к году.

«Средняя цена обогревателя в России снизилась на 17% год к году. При этом на ресейле обогревательные приборы в среднем стоят почти в два раза дешевле. Так, новый тепловентилятор можно найти за 2000 рублей, а модель „с рук“ можно приобрести дешевле более чем в 2 раза — за 900 рублей», — сказал Праздников.

В Москве тоже выявили рост продаж обогревателей. За неделю эти товары начали брать на 15% больше, за год — на 51%. Масляные обогреватели за неделю стали покупать на 10% чаще и на 94% — за год. Продажи тепловентиляторов повысились на 31% за неделю и почти в три раза за год.

В конце апреля в Москве из-за снежного апокалипсиса появился рекордной высоты снежный покров. В последний раз он был в столице в этих числах 35 лет назад.

