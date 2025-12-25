Россияне активно переводят деньги из банков на маркетплейсы перед праздниками

Ежегодно в последний месяц года отмечается рост интереса россиян к переводам через СБП, поскольку многие предпочитают деньги в качестве подарка близким. В декабре 2025 г. у россиян выросли количество, сумма и средний чек таких операций относительно прошлого года. При этом переводы на счета маркетплейсов через СБП увеличились на 70% год к году, сообщили РИАМО в банке «Русский стандарт».

По сравнению с прошлым годом на 42% увеличилась сумма переводов через СБП в преддверии новогодних праздников, а количество — на 14% соответственно. Вырос и средний чек одного перевода через СБП в декабре 2025 года — до 18 369 руб. с 17 800 руб. в ноябре 2025 года и с 14 689 руб. годом ранее.

Отдельно аналитики банка изучили переводы россиян через СБП на свои счета электронных денежных средств в маркетплейсах. В разгар декабрьских праздничных распродаж общее количество таких операций выросло на 7% относительно ноября 2025 года и на 70% по сравнению с декабрем 2024 года.

Средний чек перевода на счета на маркетплейсах в декабре 2025 года вырос до 5 749 руб. с 5 002 руб. с годом ранее. Однако он снизился относительно ноября 2025 года, когда был 6 390 руб. Подобное снижение можно объяснить тем, что в преддверии Нового года у россиян заметно растет число покупок на маркетплейсах небольших подарков для близких на более низкие, чем обычно, средние чеки, рассказали в банке «Русский стандарт».