Россиянам рассказали о самых надежных способах сохранить сбережения

Следует пересмотреть подходы к сбережению капитала. Так, можно вложить деньги в золото или цифровую валюту, сообщила экономист и инвестор Елизавета Константинова.

Ранее замминистра финансов РФ Алексей Моисеев отметил, что хранение наличной валюты сейчас небезопасно и неактуально. Он напомнил, что в США и Швейцарии уже ограничили прием старых банкнот.

«Это важный сигнал для всех, кто до сих пор полагается на валютные накопления», — предупредила Константинова в беседе с «Российской газетой».

Она уточнила, что золото — проверенный способ защиты средств. У этого драгоценного металла есть физический актив с ограниченным предложением, поэтому он защищен от инфляции и девальвации валют. Инвестиции в него защищают владельца средств от валютных и геополитических рисков.

По ее словам, при этом важно понимать, что золото — долгосрочный инструмент. Это не доход в виде процентов, а еще требуются дополнительные затраты на хранение.

Эксперт также посоветовала обратить внимание на биткоин. Он имеет ограниченное предложение, этой «цифровой валюты» не станет больше, а, напротив, каждые 4 года число биткоинов сокращается, что делает его еще более ценным активом. Он тоже подходит для долгосрочных инвестиций.

Как уточнила специалист, чтобы защитить сбережения в текущих экономических условиях, нужно использовать диверсифицированный подход.