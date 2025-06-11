Россиянам рассказали, как определить размер будущей пенсии

Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов рассказал, как россиянину перед выходом на заслуженный отдых определить размер будущей пенсии, сообщает ТАСС .

Он подчеркнул, что страховая пенсия по старости в РФ рассчитывается по формуле: общая сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) умножается на стоимость 1 пенсионного коэффициента, затем к результату прибавляется фиксированная выплата, которая с 1 января текущего года составляет 8 907 рублей 70 копеек. Так, при наличии 70 баллов будущая пенсия гражданина составит 18 297,3 рубля.

«Чтобы право на пенсию возникло в 2025 году, необходимо накопить не менее 30 баллов и иметь страховой стаж не менее 15 лет», — сказал парламентарий.

По его словам, при соблюдении требований по стажу и баллам право на пенсию в 2025 году имеют мужчины 1960 года рождения и женщины 1965 года рождения.

Гаврилов добавил, что работающие пенсионеры могут увеличивать количество баллов за счет страховых взносов, которые уплачивает работодатель. Однако при официальной занятости пенсия будет фактически ниже, чем у неработающих пенсионеров.

Ранее россиянам назвали средний размер федеральной доплаты к пенсии. Россияне, отпраздновавшие 80-летие в июне, с 1 июля начнут получать повышенную пенсию.