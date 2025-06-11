Россиянам рассказали, как определить размер будущей пенсии
Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов рассказал, как россиянину перед выходом на заслуженный отдых определить размер будущей пенсии, сообщает ТАСС.
Он подчеркнул, что страховая пенсия по старости в РФ рассчитывается по формуле: общая сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) умножается на стоимость 1 пенсионного коэффициента, затем к результату прибавляется фиксированная выплата, которая с 1 января текущего года составляет 8 907 рублей 70 копеек. Так, при наличии 70 баллов будущая пенсия гражданина составит 18 297,3 рубля.
«Чтобы право на пенсию возникло в 2025 году, необходимо накопить не менее 30 баллов и иметь страховой стаж не менее 15 лет», — сказал парламентарий.
По его словам, при соблюдении требований по стажу и баллам право на пенсию в 2025 году имеют мужчины 1960 года рождения и женщины 1965 года рождения.
Гаврилов добавил, что работающие пенсионеры могут увеличивать количество баллов за счет страховых взносов, которые уплачивает работодатель. Однако при официальной занятости пенсия будет фактически ниже, чем у неработающих пенсионеров.
Ранее россиянам назвали средний размер федеральной доплаты к пенсии. Россияне, отпраздновавшие 80-летие в июне, с 1 июля начнут получать повышенную пенсию.