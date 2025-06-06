Назван средний размер федеральной доплаты к пенсии

Средний размер федеральной доплаты к пенсии неработающих пенсионеров в России для увеличения ее размера до уровня прожиточного минимума составляет более 2,8 тыс. рублей, сообщает РИА Новости .

Согласно данным Социального фонда РФ, это значение находится на уровне 2 882,47 рубля на 31 декабря 2024 года.

Россияне, отпраздновавшие 80-летие в июне, с 1 июля начнут получать повышенную пенсию, потому что к ней полагается удвоенная фиксированная выплата, заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

В текущем году размер фиксированной выплаты составляет 8907,7 рубля. Однако ее повысят тем, кому в июне исполнится 80 лет. Фиксированная выплата вырастет в два раза и составит 17 815,4 рубля.