Доцент Балынин: россиянам от 80 лет с 1 июля полагается увеличенная пенсия

Россияне, отпраздновавшие 80-летие в июне, с 1 июля начнут получать повышенную пенсию, потому что к ней полагается удвоенная фиксированная выплата, заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, сообщает «Прайм» .

В текущем году размер фиксированной выплаты составляет 8907,7 рубля. Однако ее повысят тем, кому в июне исполнится 80 лет. Фиксированная выплата вырастет в два раза и составит 17 815,4 рубля.

80-летним россиянам также полагается надбавка за уход. Это 1314 рублей.

В результате размер фиксированной выплаты вместе с надбавкой за уход составит 19129,4 рубля. Чтобы получить деньги, россиянам не нужно никуда обращаться. Соцфонд РФ автоматически повысит пенсию, которую граждане будут получать каждый месяц.

Ранее Балынин рассказал, когда россиянам могут приостановить пенсию. Это зависит от нескольких важных факторов.