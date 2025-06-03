Когда россиянам могут приостановить пенсию: разъяснения эксперта

Основания закреплены в Федеральном законе «О страховых пенсиях» и касаются разных категорий получателей.

Выплаты могут быть приостановлены, если пенсионер в течение полугода не посещает почтовое отделение или не принимает деньги на дому. Это делается для уточнения обстоятельств. Также выплаты временно прекращаются для инвалидов, пропустивших назначенную дату медико-социальной экспертизы. Пенсия по потере кормильца приостанавливается, если совершеннолетний выпускник школы не предоставил справку об очном обучении в колледже или вузе.

Для иностранных граждан пенсионные выплаты прекращаются при истечении срока вида на жительство или при переезде в страну, которая по международному договору берёт на себя пенсионные обязательства.

Во всех этих случаях выплаты возобновятся, как только пенсионер устранит нарушения. Эксперт рекомендует своевременно информировать Пенсионный фонд об изменениях в жизненных обстоятельствах, чтобы избежать перерывов в получении средств.