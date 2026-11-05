Россиянам рассказали, как накопить миллион рублей, зарабатывая 100 тыс в месяц

При зарплате 100 тысяч рублей и доходности 10% годовых можно накопить миллион за шесть лет, откладывая по 10 тысяч в месяц. Такой расчет привела доктор экономических наук Ирина Шацкая, сообщает Газета.ru .

Если откладывать по 20 тысяч рублей в месяц при той же доходности, срок сократится до трех лет и четырех месяцев. Для накопления миллиона за год потребуется ежемесячно сберегать около 77–83 тысяч при доходе от 150 тысяч рублей. Шацкая рекомендовала выбирать комфортную норму сбережений, а не жесткую экономию.

На срок до одного-двух лет экономист рекомендовала банковские вклады с фиксированной ставкой и накопительные счета.

«Вклады дают понятную доходность и застрахованы государством, а накопительный счет хорош тем, что деньги всегда доступны, и вы можете пополнять его в любой момент. Фонды денежного рынка тоже могут быть удобны для временного размещения средств, так как они привязаны к ключевой ставке и позволяют снимать деньги без потери дохода. Важно помнить о лимите страхового возмещения в одном банке, поэтому крупные суммы имеет смысл распределять между несколькими кредитными организациями», — посоветовала Шацкая.

Экономист также рекомендовала настроить автоматический перевод на отдельный счет сразу после получения зарплаты. Это поможет копить регулярно и не полагаться каждый месяц на силу воли.

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