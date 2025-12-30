Россиянам раскрыли стоимость приобретения пенсионных баллов в 2026 году

Россияне пенсионного возраста, если есть необходимость, могут приобрести недостающие баллы и стаж. Такой вариант подойдет, если им не хватает этого для получения страховой пенсии, рассказала ТАСС депутат Госдумы Екатерина Стенякина.

Один балл в 2026 году будет стоить 65,6 тыс. рублей. Для получения страховой пенсии по старости необходимо проработать не менее 15 лет. Важно иметь от 30 пенсионных баллов. Они у работающих жителей РФ накапливаются каждый год — до 10 баллов за 12 месяцев.

Если выяснится, что баллов не хватает, то есть выход. Необходимо написать в Соцфонд России заявление на добровольное вступление в отношения по обязательному пенсионному страхованию. Затем нужно докупить баллы.

В 2026 году цена одного дополнительного пенсионного балла и года стажа будет 65,6 тыс. рублей. В 2025-м цена была ниже — 60,4 тыс. рублей.

В 2026 году есть предел по покупке баллов. Можно приобрести не более 8,7.

Для заявителей, кроме самозанятых, есть ограничения. Максимум половину стажа, то есть семь с половиной лет, можно купить, уплатив добровольные взносы.

